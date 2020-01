Calciomercato Siviglia, UFFICIALE: Banega addio a fine stagione

CALCIOMERCATO SIVIGLIA UFFICIALE BANEGA/ Con un comunicato reso noto dal club arabo, l'Al Shabab ha annunciato l'acquisto di Ever Banega, centrocampista argentino con un passato anche in Italia con la maglia dell'Inter nella stagione 2016/2017.

Il giocatore, in scadenza di contratto con la maglia del Siviglia, ha firmato un contratto con il club arabo per tre stagioni. In quest'annata, Banega ha totalizzato 19 presenze con 2 gol e 6 assist all'attivo.