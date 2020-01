CALCIOMERCATO INTER LAZARO / Il suo trasferimento dall'Inter al Newcastle è stato ufficializzato da pochi giorni ma per Valentino Lazaro è già il momento di pensare al ritorno. In alcune dichiarazioni riportate dal 'Kronenzeitung', l'esterno austriaco spiega i motivi del suo passaggio in Premier League: "E' una cosa speciale, ho la possibilità di mettermi in mostra nel miglior campionato al mondo.

Da qui all'estate voglio giocare più partite possibili: sono super felice".

Lazaro spiega anche come è nato il prestito con diritto di riscatto: "L'Inter ha offerto al Newcastle questa opzione, io però non la volevo. La decisione da prendere in estate spetta solo a me. Conte spera che io ritorni a Milano rafforzato da questa esperienza. Potrei anche rimanere al Newcastle e un giorno altri club della Premier League pensino a me. Ad ogni modo credo che giocare Premier League, nel caso facessi bene, avrebbe un altro peso per Conte rispetto alla scelta di ritornare in Germania. In Inghilterra sei più in mostra".