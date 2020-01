NAPOLI JUVENTUS EMRE CAN DE SCIGLIO / Maurizio Sarri ha lasciato fuori De Sciglio, Emre Can e Pjaca dalla lista dei convocati per la trasferta di domani sera della Juventus contro il Napoli.

I tre giocatori sono al centro di alcune trattative, ma solo il croato prossimo al trasferimento al Cagliari non è partito alla volta del capoluogo campano per questioni di mercato.

De Sciglio, che potrebbe salutare Torino nello scambio con il PSG per Kurzawa, non ha infatti ancora recuperato dall'infortunio muscolare rimediato la scorsa settimana, mentre Emre Can è alle prese con un attacco influenzale. Sul tedesco, oltre alle sirene dalla Premier (Tottenham in primis), è calda soprattutto la pista che porta al Borussia Dortmund.