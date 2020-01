Calciomercato Roma e Inter, casi Perez e Vidal: parla Setien

CALCIOMERCATO ROMA PEREZ VIDAL INTER / Il Barcellona di Setien stenta ancora a decollare. Dopo aver sfiorato una clamorosa eliminazione in Coppa del Re con l'Ibiza, gli azulgrana oggi sono caduti 2-0 sul campo del Valencia. Il nuovo allenatore dei catalani ha parlato dopo la brutta gara dei suoi: "Forse i giocatori non interpretano bene alcune cose del nostro lavoro, o siamo noi che non ci siamo spiegati bene.

Non abbiamo giocato una buona gara, c'è ancora tantissimo da migliorare".

Calciomercato Roma, Setien su Perez: "Conversazione con lui, ma resta privata"

In sala stampa, i giornalisti hanno poi chiesto al tecnico della possibile partenza di Arturo Vidal, da tempo nel mirino dell'Inter, che Setien non ha voluto commentare nè escludere: "Di mercato non parlo, non aggiungo altro rispetto a quanto già detto". Su Carles Perez, al quale ieri è stata comunicata la volontà del club di mandarlo a giocare altrove (l'attaccante è vicino alla Roma), l'allenatore ha poi affermato: "C'è stata una conversazione col ragazzo ma non ne parlerò pubbicamente, è una questione privata".

