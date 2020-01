Calciomercato Roma, visite mediche programmate per il prossimo colpo

CALCIOMERCATO ROMA IBANEZ / Roger Ibanez sarà presto un calciatore della Roma. Il brasiliano, dopo aver raccolto appena due presenze in una stagione e mezza, lascia quindi l'Atalanta, che lo cederà in prestito per 18 mesi con un obbligo di riscatto fissato a circa 9 milioni di euro.

Il calciatore classe '98 è atteso nella capitale nelle prossime ore e lunedì effettuerà le visite mediche che precederanno firme e ufficialità dell'affare. Il giovane difensore centrale, dopo l'ottima esperienza alla Fluminense, punta a rilanciarsi agli ordini di

