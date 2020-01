Calciomercato Inter, colpaccio più vicino | Nuovo indizio

CALCIOMECRATO INTER GIROUD / Con Politano in direzione Napoli, Giroud si avvicina all'Inter. Ormai da tempo, il bomber francese attende novità sul suo destino, che dovrebbe essere lontano dalla Premier League. I nerazzurri sono in trattativa da mesi e, bloccata l'ipotesi Llorente, provano l'affondo decisivo.

Un possibile nuovo indizio sulla sua probabile cessione nei prossimi giorni di calciomercato è arrivata oggi, quando il suo nome non è comparso nemmeno tra i panchinari in vista del match ditra Clicca qui per restare aggiornato.continua a lavorare e presto può relagare l'esperto attaccante all'esigente

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, pericolo beffa: c'è anche il Barcellona

LEGGI ANCHE >>> Inter, non solo Gabigol. Flamengo scatenato: le ultime di CM.IT