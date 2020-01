Liga, Valencia-Barcellona 2-0: ko pesante per i blaugrana

LIGA VALENCIA BARCELLONA / Il Barcellona viene sconfitto per 2-0 nell'anticipo pomeridiano della 21a giornata della Liga in casa del Valencia. Prestazione sottotono della squadra di Setien, che rischia di andare subito sotto per un calcio di rigore al 12', ma Ter Stegen si supera sulla conclusione di Maxi Gomez.

Altra grande parata del portiere blaugrana su, in mezzo una traversa clamorosa diin un primo tempo tutto targato Valencia, che raccoglie meritatamente a inizio ripresa (48') con l'autorete di. Solo a quel punto il Barcellona si sveglia, maè l'unico a creare ripetutamente problemi a. Maxi Gomez raddoppia al 77', il Valencia segnerebbe anche la terza rete annullata però dal Var. Il, domani a Valladolid, può mettere la freccia.