PAGELLE E TABELLINO PRIMO TEMPO FIORENTINA GENOA/ Prima frazione di gioco tra Fiorentina e Genoa che termina 0-0. Nonostante il buon avvio dei viola la migliore occasone è per la squadra ligure che al 13' riesce a conquistarsi un rigore. Sul dischetto si presenta Criscito che sceglie la soluzione centrale trovando i piedi di Dragowski ad intercettare il pallone. Primi 45 minuti che terminano a reti bianche. Padroni di casa che muovono bene il pallone ma non riescono ad essere cinici sotto porta, ospiti che attendono ed in contropiede creano molti pericoli. Nella ripresa servirà più concretezza da parte di entrambe le squadre per vincere la partita.

FIORENTINA

Dragowski 7

Milenkovic 6.5

Pezzella 5

Caceres 5.5

Lirola 6.5

Benassi 5.5

Pulgar 6

Castrovilli 6

Venuti 6

Chiesa 6.5

Cutrone 5.5

All.

Iachini 6

GENOA

Perin 6

Biraschi 6

Romero 5.5

Criscito 5

Ghiglione 6

Sturaro 6

Schone 5.5

Behrami 6

Barreca 5.5

Pandev 6

Favilli 6

All. Nicola 6

Arbitro: Orsato 6

TABELLINO

FIORENTINA-GENOA 0-0 (risultato parziale)

FIORENTINA (3-5-2): Dragowski; Milenkovic, Pezzella, Caceres; Lirola, Benassi, Pulgar, Castrovilli, Venuti; Chiesa, Cutrone. A disposizione: Brancolini, Terracciano, Ceccherini, Terzic, Ranieri, Olivera, Eysseric, Zurkowski, Badelj, Vlahovic, Ghezzal, Sottil. All. Iachini

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Romero, Criscito; Ghiglione, Sturaro, Schone, Behrami, Barreca; Pandev, Favilli. A disposizione: Radu, Marchetti, Pajac, Goldaniga, Ankersen, El Yamiq, Jagiello, Eriksson, Agudelo, Pinamonti, Destro, Sanabria. All. Nicola

Arbitro: Daniele Orsato (sezione di Schio)

Var: Piero Giacomelli (sezione di Trieste)

Ammoniti: 13' Pezzella, 31' Schone, 37' Milenkovic, 38' Favilli

Espulsi:

Marcatori:

Note: 13' rigore fallito da Criscito

Marco Deiana