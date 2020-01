NAPOLI JUVENTUS CONVOCATI GATTUSO MAKSIMOVIC / Il tecnico del Napoli, Gennaro Gattuso, ha diramato la lista dei convocati in vista della gara contro la Juventus di domenica sera. Rientra, tra gli indisponibili, il solo Maksimovic, di nuovo convocato dopo un mese e mezzo.

Ancora fuori i vari, più, in permesso in Brasile per la nascita del figlio.non si è allenato per una gastroenterite, ma è comunque aggregato. Ecco l'elenco completo: Karnezis, Meret, Ospina, Di Lorenzo, Hysaj, Luperto, Maksimovic, Manolas, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Callejon, Insigne, Llorente, Lozano, Milik, Leandrinho.