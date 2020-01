Calciomercato Juventus, Kurzawa-De Sciglio: l'annuncio di Tuchel

CALCIOMERCATO JUVENTUS KURZAWA DE SCIGLIO TUCHEL PSG CAVANI / Ore decisive per il calciomercato della Juventus. I bianconeri stanno per chiudere un'importante operazione in difesa, dove sta per andare in porto lo scambio di terzini con il Psg tra De Sciglio e Kurzawa.

Calciomercato Juventus, futuro Kurzawa e Cavani: parla Tuchel

Conferme sull'affare in dirittura d'arrivo giungono anche da Tuchel, tecnico del Psg, che in conferenza stampa alla vigilia della sfida col Lille ha spiegato: "Kurzawa si è allenato, ma non sarà convocato: la sua situazione non è chiara. Lo scambio con la Juve? Ho dato il mio benestare, ma non c'è ancora nulla di deciso. Il discorso è aperto". Frasi importanti anche su Cavani, altro separato in casa: "Per lui vale lo stesso discorso, bisogna chiarirsi, non è una cosa da poco".

