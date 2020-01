p>CALCIOMERCATO JUVENTUS PELLEGRINI KURZAWA / La Juventus è al lavoro per definire lo scambio Kurzawa-De Sciglio con il Paris Saint Germain: come raccontato da Calciomercato.it, la trattativa è decollata nelle ultime ore e lo stesso Sarri ha confermato questo scenario di mercato nella conferenza stampa che si è tenuta oggi alla viglia della sfida di campionato contro il. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

Il 'Corriere dello Sport' rivela però un retroscena antecedente alla trattativa con il PSG per Kurzawa: secondo quanto riportato infatti prima di virare con decisione sul terzino francese in scadenza di contratto, la Juventus ha pensato nei scorsi giorni di prendere nuovamente in considerazione l'idea di anticipare il rientro dal prestito al Cagliari di Luca Pellegrini. La dirigenza rossoblu ha risposto però con un secco e deciso no.

