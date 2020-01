CALCIOMERCATO INTER TOTTENHAM ERIKSEN MOURINHO / C'era tanta attesa nel capire quale sarebbe stata la scelta di Josè Mourinho su Eriksen in vista del match di FA Cup in programma questo pomeriggio alle ore 16.00 contro il Southampton: il fantasista danese non compare nell'undici titolare e nemmeno tra quelli che partiranno in panchina.

Una notizia sicuramente importante per i tifosi nerazzurri.

Il suo arrivo all'Inter è solo questione di ore: nella giornata di ieri la dirigenza nerazzurra ha trovato l'accordo con il Tottenham per un totale di 20 milioni di euro. Il suo sbarco a Milano è previsto nella giornata di lunedì per le visite mediche di rito e per porre la firma sul contatto che lo legherà all'Inter fino al 2024.

