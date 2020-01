CALCIOMERCATO ROMA FONSECA CARLES PEREZ / Sarà con ogni probabilità Carles Perez il colpo sugli esterni in casa Roma. Del talento del Barcellona avvicinatosi nelle ultime ore ha parlato anche Paulo Fonseca, che in conferenza stampa ha di fatto confermato un rinforzo imminente sulle fasce: "Nei prossimi giorni ci sarà un rinforzo in quel ruolo. Lo vedrete. Sto lavorando con l'area mercato per assicurare le migliori soluzioni per la Roma in questo momento.

Io,lavoriamo insieme e sono sicuro che a fine mercato avremo i giocatori che ci servono".

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Roma, colpo Carles Perez dal Barcellona: i dettagli di CM.IT

Calciomercato Roma, Fonseca chiude il caso Spinazzola-Politano

L'allenatore portoghese è poi tornato sul caso Spinazzola-Politano: "Non sono deluso, quando abbiamo pensato a un giocatore per sostituire Zaniolo dopo l'infortunio abbiamo pensato a tre, quattro soluzioni. Abbiamo avuto la possibilità di fare uno scambio con l'Inter, non è andato in porto. Non voglio soffermarmi sui motivi per cui lo scambio è saltato. Penso però che Petrachi e Fienga abbiano difeso bene gli interessi della Roma".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Lazio, Fonseca: "Ottimista su Diawara. Cristante e Kluivert...". Poi annuncia due recuperi

Calciomercato, Under-Milan: la Roma non cambia idea. Ultime CM.IT