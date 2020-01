INTER CAGLIARI MARAN CONVOCATI / Rolando Maran ha diramato la lista dei 20 convocati del Cagliari in vista della sfida in programma domani a Milano contro l'Inter, valido per il 21° turno di campionato.

Assenti per infortunio per.

Ecco la lista dei convocati:

Portieri: Rafael, Cragno, Olsen.

Difensori: Mattiello, Klavan, Lykogiannis, Faragò, Pellegrini, Porru, Walukiewicz.

Centrocampisti: Nainggolan, Cigarini, Birsa, Oliva, Nandez, Ionita, Castro.

Attaccanti: Joao Pedro, Gagliano, Simeone.