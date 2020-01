CALCIOMERCATO LECCE ACQUAH SAIVET NEWCASTLE - Non c'è solo Afriyie Acquah per il centrocampo del Lecce. Il 28enne centrocampista ghanese è l'obiettivo numero del direttore sportivo giallorosso, Mauro Meluso, ma c'è da registrare la forte resistenza del Malatyaspor, club turco che milita nella Super Lig che non vorrebbe privarsi dell'ex Empoli.

Nel frattempo, si studiano le alternative: una di queste, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it , porta a Henri. Il 29enne mediano senegalese (in possesso del passaporto francese), in scadenza di contratto nel 2021, è tornato in estate aldopo il prestito al. Il manager dei 'Magpies', Steve, non conta su di lui e non avrebbe problemi a lasciarlo andare in questa sessione di. A Lecce attendono la fumata bianca per Acquah, ma Saivet sullo sfondo resta una valida possibilità.