ROMA LAZIO INZAGHI / Simone Inzaghi è intervenuto in conferenza stampa per presentare il derby della Capitale in programma tra Roma e Lazio domani all'Olimpico alle ore 18.00 . Una partita importantissima per Immobile e compagni, potenzialmente a -3 dalla capolista Juventus: ''Sappiamo cosa rappresenta il derby per noi e la tifoseria. Ci arriviamo delusi e arrabbiati per quello che è successo martedì, abbiamo perso una partita che non meritavamo di perdere. Siamo usciti da una competizione per noi importante". Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'importanza del derby: "Sarebbero 3 punti importantissimi. Sappiamo che da qui in poi ci aspettano 19 finali, da vivere una dopo l'altra. Pareggio? Bisogna giocarlo il derby e vincerlo. Affrontiamo una squadra che sta facendo un ottimo percorso, l'allenatore è molto preparato e nonostante gli infortuni ha messo sempre in campo formazioni competitive".

L'importanza di questo derby: "Tutti sono stati importantissimi, lo è anche questo.

Dopo il derby ci saranno altre 18 partite, tutti i derby sono un'emozione particolare, da calciatore e allenatore. Mi preme che i giocatori siano pronti, tutti l'hanno già giocato, conoscono il significato del match. Dobbiamo avere lucidità, gli episodi possono capovolgere la gara da un momento all'altro".

Gli ultimi dubbi di formazione: "Ho qualcosa in testa, ma mancano due allenamenti. Correa sta meglio ma Caicedo non mi ha mai fatto sentire la sua assenza. Immobile viene da 4 partite consecutive da 90 minuti, dovrò valutare. In mezzo Parolo a Napoli è stato uno dei migliori. In difesa, a destra, ancora non avremo Marusic e mi toglie la rotazione con Lazzari, che sta facendo benissimo".

I recuperi di Luis Alberto e Correa: "Ho avuto buone risposte, quello che cercavo. Dovrebbero essere entrambi della partita".

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Roma-Lazio, striscione contro Zaniolo: "Zoppo de Roma"

Probabili Formazioni Serie A: la ventunesima giornata di campionato