CALCIOMERCATO INTER CONTE ERIKSEN GIROUD / Tanti i temi di calciomercato trattati da Antonio Conte nella conferenza stampa pre Inter-Cagliari. L'allenatore nerazzurro ha spiegato le recenti operazioni in entrata e uscita: "Vi ho sempre detto che fosse arrivato qualcuno era perché veniva a sostituire altri che andavano via. Le nostre operazioni sono tutte all'insegna dell'equilibrio. Lazaro è andato via in prestito e Moses è arrivato in prestito. Asamoah è alle prese con un infortunio importante e abbiamo deciso di puntare sull'esperienza di Young. Leggo che ci sono giocatori in uscita: se entreranno dei soldi penso che verrano investiti, non ci stiamo inventando niente in particolare. Stiamo cercando di rinforzarci, di potenziare la rosa con idee, ma il direttore è stato molto chiaro: a un'entrata deve corrispondere un'uscita, con i piedi ben piantati per terra.

Moses non giocava, Young non giocava, quindi ci vorrà tempo per inserirli".

Calciomercato Inter, Conte 'dribbla' le domande su Eriksen e Giroud

Il tecnico frena poi gli entusiasmi sulla campagna acquisti: "Voi parlate di acquisti, ma io vedo anche le vendite che ci sono. Come detto ci sarà equilibrio tra entrate e uscite. Quello che stiamo cercando di fare è rinforzare alcuni reparti che per vari motivi devono essere rinforzati. Invece sembra che stiamo comprando metà Real Madrid. Quando le cose vanno bene bisogna migliorare, io sono molto concreto, il resto è aria fritta". Infine, ai nomi di Eriksen e Giroud ha risposto: "Perché fate questi nomi? Li abbiamo comprati? Sul filo con la Premier League magari Ausilio e Marotta sono profondi conoscitori della Premier e preferiscono quel tipo di campionato". Soprattutto il fantasista danese, però, è ormai prossimo a diventare un nuovo giocatore dell'Inter.

