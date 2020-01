VIDEO SERIE A TORINO ATALANTA HIGHLIGHTS / Una sfida dal profumo d'Europa quella che va in scena a Torino come anticipo serale della 21esima giornata. Di fronte Torino e Atalanta, con i granata che inseguono la zona Europa e i bergamaschi a caccia di un posto in Champions League.

Peruna sfida speciale, lui che ha allenato nelle giovanili della Juventus. Entrambe le squadre hanno bisogno di una vittoria, visto che sono reduci dalle sconfitte contro Calciomercato.it tramite il canale Youtube della Lega Serie A vi offre gli highlights di Torino-Atalanta.

GUARDA IL VIDEO