Calciomercato Roma, si attende la scelta di Perez: ultime CM.IT

CALCIOMERCATO ROMA PEREZ / Carles Perez è il nuovo nome per l'attacco della Roma. Il classe 1998, autore di un gol a San Siro contro l'Inter in Champions League, ha raccolto in totale, in questa stagione, 13 presenze, tre reti e tre assist. La decisione di privarsene è arrivata dal nuovo allenatore del Barcellona Quique Setien, ed ha sorpreso lo stesso calciatore, alla quale è stata comunicata solo ieri e non è stata presa di buon grado.

Perez era convinto di giocarsi le sue carte in azulgrana ed ora sta scegliendo, assieme al suo agentela soluzione migliore per concludere da protagonista questa stagione.

La Roma, è il club in pole: i giallorossi erano alla ricerca di un sostituto per l'infortunato Zaniolo e, come raccolto da Calciomercato.it, lo spagnolo, oltre alle sue ottime doti tecniche, è un'opzione gradita alla dirigenza perché potrebbe arrivare in prestito con diritto e non obbligo di riscatto (ostacolo che, come abbiamo raccontato ieri, ha reso più complessa la trattativa per Januzaj). Il Barça, infatti, lo lascerebbe partire per accumulare minuti senza eccessive difficoltà, concedendo un'opzione d'acquisto (circa 20 milioni) e riservandosi probabilmente un diritto di 'recompra'. Per concludere l'affare, ora, serve convincere lo stesso Perez, ancora scosso dopo la scelta di Setien di mandarlo a giocare altrove, e che ha sul tavolo altre offerte molto interessanti (secondo 'Mundo Deportivo', quelle di Borussia Dortmund, Bayern Monaco e Siviglia).

