CALCIOMERCATO ROMA MILAN UNDER / Cengiz Under rimane alla Roma. Il club giallorosso ha comunicato al Milan e al calciatore che non verranno considerate nuove offerte in questa sessione. Come è noto, la società rossonera aveva incontrato più volte l’agente del turco per trovare un accordo.

Ma l’emergenza infortuni in casa giallorossa e le difficoltà sul mercato del club hanno inevitabilmente rafforzato la posizione della Roma, da subito poco orientata a discutere adesso di una cessione del calciatore. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI