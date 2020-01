CALCIOMERCATO NAPOLI POLITANO GATTUSO INTER / Matteo Politano sembra sempre più vicino al Napoli. Sul suo arrivo dall'Inter non si è però sbilanciato Rino Gattuso, che in conferenza stampa ha dichiarato: "Quando arriverà, se arriverà, ne parleremo".

Su una possibile collocazione tecnica, Gattuso è stato chiaro: "Siamo al Napoli, non al Milan. Dobbiamo valutare la funzionalità dei giocatori, non posso ricreare qualcosa con giocatori diversi. Schierare lui con Zielinski alto in attacco? Dobbiamo capire su che direzione bisogna andare, la cosa più importante è che dobbiamo giocare in due fasi, rispettare di più gli avversari. In tante gare abbiamo visto che sulle seconde palle siamo sempre in ritardo".

