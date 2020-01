CALCIOMERCATO UFFICIALE OLMO LIPSIA DINAMO ZAGABRIA / Ora è ufficiale: niente Milan per Dani Olmo. Lo spagnolo è un nuovo giocatore del Lipsia. Il classe 1998 è stato ufficializzato dal club tedesco, che ha annunciato il suo acquisto attraverso i propri canali ufficiali. Olmo arriva dalla Dinamo Zagabria.

Il Lipsia ha superto la concorrenza di Milan ( che pensava a lui soprattutto per la prossima stagione ),: decisiva la proposta formulata dal club teutonico, un 'operazione (compresi i bonus) da 60 milioni di euro come rivelato da Calciomercato.it . Per lo spagnolo contratto sino al giugno 2024. Il giocatore indosserà la maglia numero 25.

