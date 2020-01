INTER CAGLIARI CONFERENZA STAMPA CONTE / Ore importanti per il calciomercato, ma la testa è concentrata sul campo dove l'Inter è chiamata a ripartire dopo il mezzo passo falso di Lecce nell'ultimo turno di campionato. A spingere i nerazzurri ci sarà un 'San Siro' che va verso il tutto esaurito per il lunch match della 21a giornata di Serie A che vedrà la formazione di Antonio Conte affrontare il Cagliari. Il tecnico interista, dunque, come di consueto presenta l'incontro nella tradizionale conferenza stampa della vigilia in cui fa il punto sulle ultime news Inter. Ecco le parole raccolte da Calciomercato.it.

CAGLIARI - "L'insidia è quella di trovare nuovamente una squadra forte che sta facendo benissimo, come testimonia la rosa dei sardi e la qualità di un allenatore come Maran".

IDEA DI GIOCO - "La nostra idea è sempre quella di attaccare, anche dopo aver sbloccato la partita. Se non avessimo avuto questa idea, ad esempio, non avremmo subito gol contro la Fiorentina.

Vogliamo sempre cercare di ottenere il massimo, segnando un altro gol per assicurarci la vittoria.".

ULTIMI RISULTATI - "Arrivare nel giro di sei mesi a considerare negativo un pareggio con il Lecce, significa che la nostra credibilità è cresciuto, in passato non era così. Bisogna rimanere umili ed accettare il pareggio. Noi stiamo facendo un percorso, qualcuno continua a non volerlo capire".

MESSAGGIO AI TIFOSI - "Anche i nostri tifosi non devono scoraggiarsi, abbiamo perso una sola partita in campionato. La realtà ci deve far tenere i piedi per terra. A volte anche quando dai tutto può capitare che pareggi, stiamo sereni se possiamo. Oggi manca ancora esperienza, non riusciamo a vincere se non diamo il massimo".

EMERGENZA - "Per domani siamo in una situazione di emergenza. Candreva è squalificato e Lazaro è stato ceduto, bisognerà prendere decisioni anche affrettate. Noi dobbiamo guardare la nostra crescita, non gli altri. Pensare a lavorare e migliorare ciò che stiamo facendo, pensiamo a noi e continuare con questo entusiasmo".

VECINO - "Esclusione legata al mercato? Posso solo dire che non è a disposizione e non sarà convocato".