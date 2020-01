CALCIOMERCATO NAPOLI VERONA FIORENTINA AMRABAT GIUNTOLI / Sofyan Amrabat è una delle sorprese di questo inizio di stagione. Il centrocampista marocchino è uno dei perni della mediana del Verona e si sta conquistando a suon di prestazioni positive l'interesse di numerose squadre. Soprattutto Napoli e Fiorentina stanno puntando al giocatore nato in Olanda: l'obiettivo è chiudere l'affare per giugno, lasciando il giocatore a Verona dato che non potrebbe trasferirsi altrove visto che ha disputato una gara con il Bruges in questa stagione prima di trasferirsi in gialloblù. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

L'intrigo tra Fiorentina e Napoli legato al giocatore prosegue.

Gli azzurri monitorano da tempo il centrocampista e avrebbero già l'accordo con il club veneto. Situazione esattamente opposta a quella della Fiorentina, che ha l'accordo con il giocatore, ma non con il Verona. Recentemente i gialloblù hanno rifiutato la proposta viola e allora ecco che il Napoli è pronto a rilanciare. Secondo 'La Gazzetta dello Sport',avrebbe offerto al centrocampista un quinquennale da 2 milioni di euro a stagione e nel contratto non sarà presente alcuna clausola rescissoria. La risposta di Amrabat dovrebbe arrivare nei prossimi giorni.

