NAPOLI JUVENTUS CONFERENZA GATTUSO / La vittoria in Coppa Italia sulla Lazio può rappresentare il tanto atteso punto di svolta per la stagione del Napoli chiamato a confermarsi in campionato contro l'avversario più complicato. Al 'San Paolo', nel big match della seconda giornata del girone di ritorno, arriva la Juventus del grande ex Maurizio Sarri. Sfida delicata per il tecnico azzurro Gennaro Gattuso, che alla vigilia della sfida incontra la stampa nella consueta conferenza stampa di presentazione della partita per fare il punto sulle ultime news Napoli. Calciomercato.it riporta per voi, in diretta, le dichiarazioni dell'allenatore.

- MOMENTO STAGIONE: "Napoli-Juve in qusto momento rappresenta tanto. Giochiamo contro una squadra di grandi campioni, che crea tanto e che palleggia molto bene. Abbiamo la coperta corta. Dobbiamo capire cosa gli possiamo lasciare perché hanno grande qualità. Domani ci saranno tantissimi tifosi e abbiamo il dovere di fare una grande gara. Dobbiamo cercare entusiasmo. Il San Paolo per noi è una componente importante".

- FORMAZIONE: "Mi tocco, ma spero che Maksmimovic domani sia a disposizione. Koulibaly speriamo di averlo a disposizione per settimana prossima. Mertens sta un po' meglio, mentre Allan ha fatto un'altra risonanza venerdì. Gli è nato poi un figlio, doveva stare fermo e credo che sia stato giusto mandarlo a casa, per un papà non c'è cosa più importante".

- FUTURO: "Non mi interessa del Napoli dell'anno prossimo. Mi interessa il Napoli di oggi. So come funziona il mercato di gennaio, bisogna fare scelte e lavorare con professionalità. Tutti mi stanno dando grande disponibilità. Politano? Se arriverà e quando arriverà ne parleremo".

- SARRI: "Credo sia uno dei migliori tecnici al mondo.

Per come fa giocare le sue squadre e per come vede il calcio mi piace molto. Ho fatto qualche copia e incolla, credo che abbia fatto vedere grandi cose, ha saputo creare una macchina perfetta".

- LAZIO: "Abbiamo visto tanti aspetti positivi in Coppa Italia contro la Lazio, ma rispetto alla Juventus sono due squadre diverse. La Juve palleggia di più. Affrontiamo giocatori di grandi qualità tecniche e di imbucata, sarà una lettura completamente diversa. Dovremo coprire meglio le linee di passaggio, sarà una gara molto complessa, soprattutto dal punto di vista tecnico".

- MOTIVAZIONE: "Non sono uno che prepara discorsi motivazionali, parlerò col cuore dopo aver visto e valutato la settimana".

- DEMME: "Sicuramente fa diventare facili cose difficili. E' un giocatore che semplifica tutto, si sa muovere e può migliorare ancora a livello di posizione. E' un giocatore lineare, che sa stare in campo ed è mentalmente forte. Sa dare equilibrio".

- PRESSING: "Se escono dalla prima pressione e non fai bene la prima pressione allora diventa molto difficile. Non bisogna fare una gara di solo pressing, bisogna fare una gara da squadra".

- ASPETTATIVE: "Credo che la squadra abbia fatto grande fatica in campionato. Per merito di Ancelotti ha superato il turno di Champions League. Il problema è la mancanza di continuità. Non dobbiamo sederci. Dobbiamo cercare continuità, lavorare e far giocare chi sta bene".

- MIGLIORAMENTI: "Dobbiamo crescere soprattutto quando dobbiamo fare qualche movimento senza palla in più".

- TRADIMENTI: "Sono un professionista. Con il Milan ho scritto pagine importanti, ma mai dire mai. Se in futuro dovesse mai arrivarmi un'offerta dell'Inter farò valutazioni. La parola tradimento non mi piace. Sarri e Higuain hanno scritto pagine importanti di questa società, la parola tradimento non è corretta".