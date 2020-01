CALCIOMERCATO INTER INSIGNE RAIOLA / Nel via vai di agenti, dirigenti e intermediari nella sede dell'Inter in queste ore di certo non è passata inosservata la presenza del potente Mino Raiola, manager di tanti grandi nomi del panorama calcistico europeo. Il vertice andato in scena ieri, come vi abbiamo raccontato su Calciomercato.it, è servito per fare il punto della situazione su Andrea Pinamonti, chiuso al Genoa.

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport', nelle discussioni sarebbe spuntato il nome di Lorenzo Insigne, capitano del Napoli accostato timidamente all'Inter già in estate senza però che i discorsi potessero essere approfonditi. Adesso però lo scenario è cambiato. Insigne non sta vivendo un momento felicissimo in azzurro e per questo motivo l'agente avrebbe sondato il terreno con il club interista in vista di un possibile trasferimento da impostare per l'estate. Un altro nome da tener d'occhio, dunque, in questi giorni di contatti serrati tra Inter e Napoli, che stanno definendo il passaggio al 'San Paolo' di Politano, hanno discusso di Llorente per il momento bloccato a Napoli e ipotizzato una prova di scambio tra Allan e Vecino, tramontata però praticamente sul nascere.

