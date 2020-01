CALCIOMERCATO TORINO FOFANA UDINESE WEST HAM MEITE CAIRO / Si diceva che l'arrivo di Kevin Bonifazi alla Spal potesse sbloccare il primo colpo in entrata del mercato del Torino. La questione sembra però più spinosa del previsto.

Il primo nome della lista granata è quello di Seko, ma ci sono una serie di fattori che non rendono così agevole l'arrivo in granata del centrocampista ivoriano.

Come riferisce 'Tuttosport', il presidente Urbano Cairo non sembra intenzionato a versare nelle casse dell'Udinese una cifra compresa tra i 15 e i 18 milioni di euro. Il prezzo è ritenuto troppo alto e per abbassare le pretese, il Torino sembra disposto ad intavolare uno scambio che coinvolga Meite. Il centrocampista potrebbe fare dunque il percorso inverso e trasferirsi ad Udine, ma a complicare ulteriormente le cose potrebbe essere l'inserimento del West Ham. La società londinese si sta muovendo per un colpo a centrocampo e guarda con attenzione all'Italia. Oltre a Kessie del Milan, gli 'Hammers' valutano il connazionale Fofana, il cui cartellino costerebbe meno rispetto al milanista.

