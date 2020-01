DIRETTA INTER CAGLIARI LIVE / Il lunch time della ventunesima giornata sarà Inter-Cagliari. Dopo due pareggi consecutivi contro Atalanta e Lecce, i nerazzurri non possono permettersi ulteriori passi falsi nella corsa scudetto. Senza lo squalificato Antonio Candreva, Antonio Conte spera di replicare il roboante successo ottenuto in Coppa Italia (4-1), per mettere così pressione alla Juventus, attesa dal posticipo serale in casa del Napoli. In casa sarda, il 2-2 di Brescia ha interrotto una serie di cinque sconfitte consecutive, ma per centrare l'impresa servirà una prestazione maiuscola da parte di tutti, a partire dal grande ex di turno, Radja Nainggolan.

Calciomercato.it seguirà la partita del Meazza in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-CAGLIARI

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Young, Barella, Borja Valero, Sensi, Biraghi; Lukaku, Lautaro Martinez. ALL.: Conte

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Walukiewicz, Klavan, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. ALL.: Maran

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51 punti; Inter 47; Lazio 45; Roma e Atalanta 38; Milan 31; Cagliari 30; Parma 28; Torino e Bologna 27; Verona 26; Fiorentina 25; Napoli e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Spal, Brescia e Genoa 15.