DIRETTA TORINO ATALANTA FORMAZIONI / Posticipo del sabato della ventunesima giornata di Serie A, Torino-Atalanta mette di fronte due squadre in cerca di riscatto dopo le sconfitte contro il Sassuolo e contro la Spal. Senza gli squalificati Aina e Rincon, Mazzarri tenterà di imporre un nuovo stop alla corazzata di Gasperini che, contando anche la sconfitta in Coppa Italia contro la Fiorentina, non vince da tre partite.

I granata possono contare anche su una tradizione a dir poco favorevole, visto che non perdono in casa contro i nerazzurri ormai dal 2011 (in Serie B). Da allora sono arrivati tre pareggi e quattro vittorie. Calciomercato.it seguirà la partita in tempo reale.

PROBABILI FORMAZIONI TORINO-ATALANTA

TORINO (3-4-2-1): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Bremer; De Silvestri, Lulic, Meitè, Laxalt; Verdi, Berenguer; Belotti. ALL.: Mazzarri

ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Caldara, Palomino; Castagne, Freuler, Pasalic, Gosens; Gomez; Ilicic, D. Zapata. ALL.: Gasperini

CLASSIFICA SERIE A: