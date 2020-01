Calciomercato Juventus, rilancio in arrivo per Emre Can

CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / Tutt'altro che chiuso il calciomercato Juventus. Al di là delle dichiarazioni di facciata, gli uomini mercato bianconeri stanno lavorando su diversi fronti. In particolare sono ore decisive per lo scambio De Sciglio-Kurzawa col Psg ormai ai dettagli, ma non solo.

Perché a centrocampo va tenuta sotto osservazione anche la posizione di, in cerca di spazio e continuità per non perdere il treno che porta all'Europeo 2020. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Sul giocatore si sono mossi i club della Premier League, con Tottenham e Everton in prima fila. Ma è dalla Germania che arriva l'interessamento più concreto e convincente da parte del Borussia Dortmund, ipotesi gradita allo stesso giocatore che vorrebbe rientrare in patria. I tedeschi si sono spinti con una prima offerta a quota 20 milioni di euro, ben distante dai 30 richiesti dai dirigenti juventini. Secondo il 'Corriere dello Sport' però l'affare non è tramontato e anzi, l'intenzione dei gialloneri è quella di andare fino in fondo ed in tal senso va registrata anche un'apertura ad un possibile rilancio aggiungendo alla quota fissa dei bonus con cui far lievitare la cifra che per i bianconeri sarebbe una plusvalenza praticamente totale, essendo l'ex Liverpool arrivato a parametro zero.

