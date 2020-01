CALCIOMERCATO MILAN RICARDO RODRIGUEZ ROBINSON / In attesa di sviluppi su Suso, Piatek e Paqueta, tre nomi pesanti che potrebbero cambiare aria in quest'ultima settimana di calciomercato, il Milan lavora ad uno 'scambio' sulla corsia mancina con la cessione di Ricardo Rodriguez che si sta sbloccando. Lo svizzero, in panchina nella sfida di ieri col Brescia, da giorni ha detto 'sì' alla proposta del Fenerbahce poi bloccato dalla Federcalcio turca per motivi di Fair Play Finanziario.

La partenza di Moses, sbarcato poi all'Inter via Chelsea, ha però favorito la ripresa delle operazioni con il via libera all'acquisto arrivato nelle scorse ore. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Tutto fa pensare dunque che ora si potrà procedere alla fumata bianca con l'affare già impostato sulla base di un prestito con obbligo di riscatto a quota 6 milioni di euro. Anche per questo motivo i dirigenti rossoneri stanno accelerando i tempi nella ricerca di un nuovo laterale da mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli e la scelta sembra essere ricaduta sul talentuoso Antonee Robinson, mancino classe '97 di proprietà del Wigan. La concorrenza di Chelsea ed Everton preoccupa, ma per il 'Corriere dello Sport' il Milan è pronto a virare con forza sull'inglese una volta ceduto Rodriguez. Ed in Inghilterra parlano di un'offerta già formulata da circa 12 milioni di euro.

