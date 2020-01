CALCIOMERCATO MILAN JUVENTUS RAIOLA DONNARUMMA POGBA / "Donnarumma ancora al Milan? Aspetto ancora le scuse di quei tifosi che mi hanno offeso e minacciato, perché poi le cose sono andate come dicevo io. Andiamo avanti per altri due anni, non voglio creare alcun tipo di polverone". Intervistato nel post partita di Brescia-Milan, Mino Raiola è tornato a parlare così del futuro di Gigio Donnarumma. "Se piace alla Juventus? Se non piacesse ai dirigenti vorrebbe dire che non capiscono nulla di calcio", ha poi risposto il potente procuratore sull'ipotesi Juve per il giovane portiere, strizzando di fatto l'occhio al club bianconero.

L'agente si è poi espresso così sul possibile ritorno in bianconero di Paul Pogba, altro suo assistito: "I tifosi della Juventus devono sognare, perché se non lo fai sei morto.

Io non lavoro nei sogni ma nel mondo reale per fare le scelte migliori per miei assistiti. Adesso non è il momento di dire quale sarà il futuro di Paul". Un commento, infine, sul nuovo progetto del Milan: "Non mi piace, perché non credo che questo sia il Milan che il mondo conosce e non credo che sia la squadra chesognano. Penso che neanche la proprietàstia pensando che questo sia il vero Milan. Io non ho mai parlato né conné con altri, ma se questo è il Milan che vogliono gli consiglio di trovare al più presto un acquirente".

