CALCIOMERCATO ROMA CARLES PEREZ / La Roma ha individuato il sostituto dell'infortunato Nicolò Zaniolo. Sfumato Politano ormai diretto al Napoli, la dirigenza giallorossa in queste ore ha lavorato su diversi profili, da Januzaj a Suso passando per un sondaggio a vuoto per lo spagnolo Pedro, in scadenza di contratto con il Chelsea a fine stagione.

La scelta però sembra essere ricaduta su un profilo emerso a sorpresa in questa ore. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

Come riportato da 'Onda Cero' e 'Marca', infatti, gli uomini mercato romanisti sarebbero in trattative avanzate con il Barcellona per Carles Perez, esterno offensivo mancino classe 1998 che in stagione ha punito l'Inter a 'San Siro' in Champions League. Serve l'ultimo ok dei blaugrana, ma dalla Roma filtrerebbe ottimismo. Secondo le indiscrezione raccolte da Calciomercato.it, il giocatore è valutato circa 7/8 milioni di euro e dovrebbe trasferirsi con la formula del prestito oneroso da circa 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto e opzione di riacquisto in favore dei catalani.

