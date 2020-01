Calciomercato Milan, nuovo segnale su Suso e Piatek

CALCIOMERCATO MILAN SUSO PIATEK / Non c'è solo il caso Paqueta a scaldare gli ultimi giorni della finestra invernale di mercato per il Milan. Altri due nomi pesanti restano nella lista dei calciatori cedibili, ovvero lo spagnolo Suso e Piatek.

Ed in tal senso dalla vittoria dei rossoneri a Brescia arriva un ulteriore segnale di chiusura per il loro futuro in rossonero. Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Massara spegne le voci su Paqueta: "E Kessie rimane"

Entrambi, infatti, sono rimasti in panchina per tutti i 90' della sfida del 'Rigamonti'. Il tecnico Stefano Pioli stava pensando all'inserimento di uno dei due sul punteggio di 0-0, poi la rete di Rebic che ha sbloccato in maniera decisiva la gara ha rispedito in panca i due calciatori, sempre più ai margini del progetto. A Casa Milan, però, non sono ancora arrivate offerte in grado di convincere i dirigenti milanisti a cedere due pedine che possono fruttare un tesoretto importante.