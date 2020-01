BRESCIA MILAN PIOLI / Rebic di nuovo decisivo per il Milan, che passa 1-0 sul campo del Brescia e vola momentaneamente in zona Europa. Questo il commento di Stefano Pioli nel post partita: "È stato un Milan vincente, non bellissimo stasera. Adesso abbiamo un grande atteggiamento, sappiamo soffrire e trovare le giocate vincenti. Dobbiamo continuare a migliorare, siamo soddisfatti, la mentalità è quella giusta ma dobbiamo fare ancora meglio se vogliamo puntare all'Europa. Adesso pensiamo solo alla prossima partita. Stiamo guarendo.

Siamo una squadra completamente diversa rispetto a quando siamo partiti. Il nostro atteggiamento è cambiato, ma ci sono ancora tante partite. Ma guardiamo già avanti e alla sfida di Coppa Italia.? Sicuramente è un valore aggiunto, per spessore e qualità. Poi è stata brava tutta la squadra ad invertire la rotta dopo la disfatta di Bergamo con l'. Ci è servita da lezione. Mercato? Se ci saranno uscite ci saranno entrate, i dirigenti stanno lavorando. Aspetto e tireremo le somme a fine mercato.? Sta vivendo un momento difficile, ieri ha manifestato poca tranquillità e ho preferito non convocarlo.