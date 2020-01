ROMA FLORENZI FONSECA / Nuova 'grana' social per la Roma dopo il like di Francesco Totti 'contro' capitan Florenzi. E proprio il laterale giallorosso è di nuovo protagonista: in un post pubblicato sulla pagina Instagram del club, un tifoso ha infatti commentato "vendete Florenzi" e tra i 'like' è spuntato anche quello di Paulo Fonseca.

Il post ha subito fatto il giro del web, con il "mi piace" che è stato successivamente cancellato. Come riportato dal 'Corriere dello Sport', l'allenatore portoghese ha fatto sapere in via informale di non aver messo lui il 'like', di non essere mai entrato su Instagram oggi e di essere stato spiazzato quando è stato avvertito dalla società.

