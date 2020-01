Serie A, Brescia-Milan 0-1: Rebic colpo da Europa

SERIE A BRESCIA MILAN / L'effetto Ibrahimovic è sotto gli occhi di tutti. La 21a giornata di Serie A si apre con il colpo del Milan che sbanca il 'Rigamonti' di Brescia centrando la pesantissima terza vittoria consecutiva.

Protagonista, ancora una volta, il croato Ante Rebic che sta attraversando un momento d'oro: dopo la doppietta decisiva nel pirotecnico 3-2 sull'Udinese, è ancora lui a firmare il trionfo dei rossoneri che volano al sesto posto in classifica, in attesa delle altre sfide, che vale l'Europa League. Una sconfitta bugiarda comunque per il Brescia, autore di una grande partita con tante occasioni sciupate o bloccate da un Donnarumma insuperabile.

BRESCIA-MILAN 0-1: 71' Rebic

CLASSIFICA SERIE A: Juventus 51 punti; Inter 47; Lazio* 45; Roma 38; Atalanta 35; Milan 31**; Cagliari 30; Parma 28; Torino 27; Verona* 26; Napoli, Bologna, Fiorentina e Udinese 24; Sassuolo 22; Sampdoria 19; Lecce 16; Spal e Brescia** 15; Genoa 14

*una partita in meno

**una partita in più