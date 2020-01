PAGELLE BRSCIA MILAN VOTI / Ancora Rebic. Il Milan - in un match non facile al Rigamonti di Brescia - porta a casa i tre punti grazie ad un gol del croato. Tonali inventa calcio; Kessie e Castillejo i peggiori.

Ecco i voti:

BRESCIA

Joronen 6,5 - Preciso in occasione del colpo di testa di Ibra, non può nulla sul gol di Rebic

Sabelli 6,5 - Non soffre Theo Hernandez, sulla fascia corre come un matto, dando l'appoggio ai compagni

Cistana 5,5 - Soffre più del compagno e così Ibra gioca dalle sue parti, mandandolo in difficoltà

Chancellor 6 - Tutti i palloni di testa sono suoi, domina in area di rigore, sfortunato in occasione del gol.

Mateju 5,5 - Il gol nasce da un cross dalla destra, fa poco in fase offensiva.

Bisoli 5,5 - Tanta corsa ma ha sulla coscienza il possibile gol del vantaggio - Dall'87 Skrabb s..v.

Tonali 7 - Inventa calcio, tutte le azioni del Brescia nascono dal suo splendido destro

Dessena 6 - Mette al servizio della squadra la sua esperienza, corre finché dura la benzina. Dal 70' Ndoj 5,5 - Cicca la palla del possibile 1-1

Romulo 5,5 - Forse il peggiore di un centrocampo che gira bene.

Torregrossa 6,5 - tutti lo cercano, fa salire la squadra e a inizio ripresa sfiora un eurogol, poi Donnarumma gli dice di no con una super parata

Ayé 6 - Donnarumma gli nega il vantaggio. Corre, dando una mano anche in fase difensiva. Dal 77' Donnarumma s.v.

All.: Corini 6 - Il suo Brescia gioca bene, Donnarumma e un po' di sfortuna lo fanno uscire dal Rigamonti senza punti.

MILAN

Donnarumma 7 - Salva su Ayé e poi su Bisoli. Vola su Torregrossa, Gigio torna super!

Conti 6 - Meglio in fase difensiva che in quella offensiva.

L'ex Atalanta strappa la sufficienzaKjaer 6 - Rischia l'espulsione ma migliora col passare del tempo, mettendoci più di una volta una pezzaRomagnoli 6,5 - Prova concentrata del capitano, sempre attento e precisoHernandez 6 - Forse la peggior versione di Theo di quest'anno, praticamente mai pericoloso in fase offensiva, poi all'86' si mette in proprio si fa tutto il campo palla al piede e colpisce la traversa.- Perde tantissimi palloni, è il lontano parente del calciatore ammirato nelle ultime partite.Kessie 5 - Totalmente fuori dal gioco, non ringhia e perde anche diversi palloni.Bennacer 6 - E' il migliore del primo tempo, cala nella ripresa anche per via del gialloCalhanoglu 6,5 - Cresce nel secondo tempo, sfiorando il gol con un bel tiro a giro. Poi avvia l'azione della rete di Rebic - Dal 76' Krunic s.v.Ibrahimovic 6 - Sbaglia un gol clamoroso ma poi si fa perdonare, diventando decisivo in occasione della rete del croato.Leao 6 - E' l'unico a provarci nel primo tempo, era l'ultimo indiziato a lasciare il campo. Dal 58' Rebic 7 - Ancora decisivo: entra e va subito in gol, un gol da tre punti!All.: Pioli 6 - Ante Rebic gli dà ragione ma il Milan fa un passo indietro sul piano del gioco

Valeri 6 - Giusta la gestione dei cartellini, il Milan reclama un rigore ma non sembra esserci.

TABELLINO

BRESCIA-MILAN 0-1

BRESCIA (4-3-1-2): Joronen; Sabelli, Cistana, Chancellor, Matějů; Bisoli, Tonali, Dessena; Romulo; Torregrossa, Ayé. A disp.: Alfonso, Andreacci, Gastaldello, Ndoj, Spalek, Mangraviti, Magnani, Skrabb, Viviani, Martella, Bjarnason, Alf. Donnarumma. All.: Corini.

MILAN (4-4-2): G. Donnarumma; Conti, Kjær, Romagnoli, Hernández; Castillejo, Kessie, Bennacer, Çalhanoğlu; Ibrahimović, Leão. A disp.: Begović, A. Donnarumma, Gabbia, Musacchio, Rodríguez, Bonaventura, Krunić, Suso, Rebić, Piątek. All.: Pioli.

Arbitro: Valeri di Roma

GOL: 71' REBIC(M)

AMMONIZIONI: 2' Kjaer(M), 20' Sabelli(B), 35' Theo Hernandez(M), 44' Conti(M), 61' Bennacer(M), 89' Skrabb(B)

ESPULSIONI: