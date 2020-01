Bayern Monaco, Rummenigge annuncia nuovi acquisti

CALCIOMERCATO BAYERN MONACO / La super stagione del Lipsia mette pressione al Bayern Monaco che in questi ultimi giorni del mercato invernale cercherà di rinforzare la rosa per tornare in corsa per il titolo di campione di Germania.

Annunciato l'arrivo didal Real Madrid infatti, la società bavarese per bocca del dirigente Karl-Heinzha parlato così ai microfoni del 'Frankfurter Rundschau': "Kahn è stato importante dando il suo contributo per l'acquisto Odriozola. Per noi, comunque, il mercato non si è chiuso qui.? L'arrivo dinon cambia nulla. Sia Manuel che Muller, che andrà in scadenza a giugno, possono restare e far parte del club anche in futuro". Per tutte le ultime notizie di calciomercato e gli aggiornamenti