CALCIOMERCATO MILAN PAQUETA / Continua a tenere banco in casa Milan la situazione legata a Lucas Paqueta. Reduce da un periodo piuttosto negativo e da diverse esclusioni consecutive, ieri il centrocampista brasiliano ha chiesto a Pioli di non essere convocato per la trasferta di Brescia in quanto poco tranquillo a causa del suo momento.

Una richiesta che ha alimentato ulteriormente le indiscrezioni di calciomercato sull'addio immediato del 22enne.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Massara spegne le voci su Paqueta: "E Kessie rimane"

Calciomercato Milan, parla l'agente di Paqueta

Del futuro dell'ex Flamengo ha parlato l'agente Eduardo Uram, che come riportato da 'lance.com.br' ha voluto chiarire: "Lucas non è depresso, è insieme con la sua famiglia ed è sostenuto da tutti. Se torna in Brasile? È un'ipotesi da escludere totalmente". Sono comunque giorni 'caldi' anche per il futuro di Paqueta in casa Milan.

