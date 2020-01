Calciomercato Juventus, De Sciglio-Kurzawa ai dettagli: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO JUVENTUS DE SCIGLIO KURZAWA PSG / Accelerazione improvvisa tra Juventus e PSG. Nelle ultime ore i bianconeri hanno infatti raggiunto un accordo con il club parigino per lo scambio De Sciglio-Kurzawa. Da tempo sul giocatore, la società francese sembra aver convinto Paratici a privarsi dell'ex Milan in cambio del terzino classe 1992 in scadenza di contratto a giugno.

Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it , l'entourage di De Sciglio sta definendo gli ultimi dettagli contrattuali con il PSG. L'affare non può considerarsi ancora concluso, ma la volontà è quella di chiudere al più presto. Sono dunque ore decisive per lo scambio di terzini, dettato soprattutto dalla volontà dei due club di mettere a bilancio importanti plusvalenze.