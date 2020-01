CALCIOMERCATO MILAN MASSARA PAQUETA KESSIE / Pochi minuti al fischio d'inizio di Brescia-Milan, ma sono anche le ore calde del calciomercato ed è inevitabile soffermarsi sulle trattative più calde quando ai microfoni di 'Sky' nel pre-partita del 'Rigamonti' si presenta il Ds rossonero Ricky Massara. Si parte dunque dal caso Paqueta, al centro di numerose voci di mercato e che ha concordato col tecnico Pioli la mancata convocazione per la sfida di stasera: "Paqueta è un professionista serissimo, un ragazzo sensibile e responsabile. Sta vivendo un periodo di appannamento, si rende conto di non essere al meglio. Si è confrontato con allenatore e hanno deciso di riprendere lunedì, e non c'è problema.

? Le voci diventano intense con l'avvicinarsi della scadenza del mercato, voi siete specialisti nel raccontare di queste fantomatiche offerte, ma siamo contenti di Lucas. È fisiologico che ci possano essere momenti di difficoltà".

Massara quindi si sofferma sugli altri affari caldi: "Rodriguez al Fenerbahce? È in panchina, pronto se dovesse servire. Dobbiamo essere molto concentrati e dobbiamo fare una grande partita, sarà un gara da affrontare con massima attenzione. Kessie rimane? Certo".

