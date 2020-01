CALCIOMERCATO JUVENTUS KURZAWA DE SCIGLIO / Un terzino per la Juventus: i bianconeri hanno riallacciato i contatti con il Paris Saint-Germain e stanno valutando la possibilità di portare a termine lo scambio tra Kurzawa e De Sciglio. Il terzino francese arriverebbe in bianconero a rimpinguare la batteria di esterni difensivi a disposizione di Sarri, mentre l'italiano farebbe il percorso inverso.

Secondo quanto si legge su 'L'Equipe' l'affare sarebbe ben avviato, tanto che il nazionale transalpino potrebbe presto arrivare in Italia per le visite mediche.

In questa finestra di mercato, oltre al colpo Kulusevski portato a termine in previsione della prossima stagione, Paratici sta lavorando soprattutto sulle uscite ed in particolare quella di Emre Can. Il centrocampista tedesco è fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri: questo pomeriggio è andato in scena un incontro con Trimboli per parlare di un eventuale interesse del Tottenham, anche se la pista più calda resta quella che porta al Borussia Dortmund. Intanto i bianconeri lavorano a perfezionare lo scambio Kurzawa e De Sciglio.