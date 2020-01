INTER ERIKSEN GAZZETTA FAKE NEWS / E' la notizia del giorno: Christian Eriksen sta per diventare un calciatore dell'Inter dopo l'accordo trovato con il Tottenham. Il danese all'inizio della prossima settimana sbarcherà in Italia ma il suo nome è già sulla bocca di tutti, forse anche troppo.

Già perché sui social sta circolando la foto di un presunto articolo di gazzetta.it in cui si critica l'acquisto di: "Inter, ma che fa? Il vero Eriksen è scomparso da quasi due anni", il titolo che sta facendo il giro del web, provocando reazioni e critiche. Un articolo però mai pubblicato come lo stesso quotidiano milanese ha voluto precisare tramite il proprio profilo Twitter: "Questo articolo non esiste. È un fotomontaggio. Fake News., Eriksen lunedì sarà nerazzurro invece è vero" il cinguettio della rosea con in allegato l'immagine dell'articolo che sta facendo discutere ma che è, appunto, falso.