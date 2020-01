CALCIOMERCATO JUVENTUS EMRE CAN / A meno di colpi di scena, la Juventus non opererà in entrata in questa sessione del mercato estivo. Fabio Paratici è comunque attivo in quel di Milano, dove oggi ha chiuso lo scambio con il Barcellona tra Marques e Pereira.

Nel capoluogo lombardo è presente anche Frank, che sta curando le trattative con l'Inter per Eriksen (ormai definita) e Llorente.

Nelle scorse ore l'agente ha incontrato anche il CFO della Juventus nel quartier generale a Milano dei bianconeri. Una visita di cortesia tra l'intermediario e Paratici, che può essere servita anche per un aggiornamento per Emre Can sul fronte Tottenham. Per il tedesco, ai margini dello scacchiere di Sarri e in uscita da Torino, è calda la pista Borussia Dortmund, anche se gli 'Spurs' in passato hanno effettuato dei sondaggi per l'ex Liverpool. Con il club tedesco invece rimane al momento la distanza: i bianconeri chiedono 30 milioni di euro, mentre il Borussia non si spingerebbe oltre i 20 milioni.