Inter, il saluto di Lazaro ai tifosi nerazzurri

p>INTER LAZARO NEWCASTLE UNITED CALCIOMERCATO/ Attraverso un post sul suo profilo Instagram, Valentino, esterno austriaco, ha voluto salutare i tifosi dell'Inter dopo il suo passaggio al Newcastle in Premier League : "Grazie per il vostro sostegno sin dal primo giorno in questa grande squadra! Questo per me ora è il passo giusto da fare per giocare di più e poter dimostrare cosa so fare! Grazie al club per questa possibilità. Ai miei compagni di squadra dell'Inter auguro ogni bene nella lotta allo scudetto e agli avversari. Ci vediamo, il vostro Tino!". Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A---> clicca qui!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE: Calciomercato Inter, fumata bianca: accordo per Eriksen