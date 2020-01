Calciomercato Barcellona, l'ammissione di Setien su Rodrigo

CALCIOMERCATO BARCELLONA RODRIGO / Il Barcellona continua a spingere per Rodrigo Moreno, il prescelto per rinforzare l'attacco dopo l'infortunio di Luis Suarez. I contatti con Jorge Mendes, agente del calciatore, sono in corso in questi giorni, ed oggi il nuovo tecnico azulgrana Quique Setien ha ammesso il suo gradimento per il brasiliano naturalizzato spagnolo: "Se mi piace Rodrigo Moreno? Mi piacciono tutti i grandi giocatori.

Avrei preferito che non giocasse contro di noi, è un calciatore straordinario che può mettere in difficoltà qualsiasi squadra".

Calciomercato Barcellona, nuovi contatti per Rodrigo

I catalani, infatti, domani pomeriggio sfideranno proprio il Valencia dopo la soffertissima vittoria in Coppa contro l'Ibiza (definita dall'allenatore "un brutto spavento"), e sarà l’occasione per provare ad accelerare ulteriormente la negoziazione: il club ‘Che’ non ha intenzione di fare sconti e continua a chiedere circa 50 milioni di euro.

