Calciomercato Sampdoria, Ranieri: "Il club vuole accontentarmi"

CALCIOMERCATO SAMPDORIA RANIERI / Claudio Ranieri, tecnico della Sampdoria, ha parlato in conferenza stampa in vista del match col Sassuolo valido per la 21esima giornata di Serie A: "Il cambio di proprietà non deve influire sul campo, ciò che avviene lontano dal terreno di gioco non ci deve interessare né condizionare.

Servirà l'aiuto del pubblico".

LAZIO - "Siamo arrabbiati, abbiamo fatto una pessima figura, mi ha lasciato esterrefatto vedere che siamo rimasti aperti, anziché chiusi come avevo chiesto".

TONELLI - "Faceva già parte del gruppo, è come se non se ne fosse mai andato".

MERCATO - "Dobbiamo provare a migliorare questa rosa: se possibile, lo faremo. Il presidente vuole accontentarmi".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Napoli, UFFICIALE: Tonelli cambia squadra

Sampdoria, Ferrero ha deciso: c'è il mandato per vendere