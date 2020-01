CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN / Accordo raggiunto tra l'Inter e il Tottenham per Eriksen: dopo una lunga trattativa, negli ultimi incontri le parti sono arrivate all'intesa totale. Ora per formalizzare l'affare è necessario che gli 'Spurs' trovino e ufficializzino un nuovo centrocampista.

Con le gare in programma, è probabile che il danese arrivi all'inizio della prossima settimana in Italia per le visite mediche, la firma sul contratto e mettersi quindi a disposizione di Antonio

Il possibile arrivo di Eriksen all'Inter già nel mercato di gennaio vi è stato anticipato da Calciomercato.it: dopo due settimane di incontri e trattative, è arrivata la fumata bianca definitiva. Per il calciatore è pronto un contratto pluriennale da circa 10 milioni a stagione, mentre al Tottenham andrà una cifra vicina ai 20 milioni di euro, bonus compresi. L'arrivo di Eriksen va incontro alle richieste di Antonio Conte che da settimane chiede rinforzi di qualità per la propria rosa e soprattutto per il reparto di metà campo che nella prima parte di stagione ha dovuto fare i conti con numerosi infortuni. In scadenza di contratto con gli Spurs a giugno e corteggiato da mezza Europa, il 27enne si è rivelato l'occasione giusta per l'Inter che ora è pronta ad abbracciarlo.

