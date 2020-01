CALCIOMERCATO INTER ERIKSEN LLORENTE / L'Inter spinge per trovare la quadra e definire il trasferimento di Christian Eriksen. Dopo l'incontro di ieri sera, l'intermediario Trimboli ha raggiunto la sede nerazzurra per un nuovo summit con Marotta ed Ausilio.

L'Inter ha da tempo trovato l'intesa con il danese ed è al lavoro per limare le ultime distanze con il, che non indietreggia rispetto ai 20 milioni fissati per dare il via libera alla cessione. Nel summit le parti parleranno anche di Fernando, assistito proprio da Trimboli e primo nome sull'agenda diper la casella di vice-Lukaku. Per lo spagnolo, come raccontato da Calciomercato.it, da registrare i dubbi del Napoli , viste le condizioni di Mertens.